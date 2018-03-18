(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Петербурге женщина с малолетним ребенком выпала с балкона восьмого этажа, сообщает Росбалт.

Трагедия произошла в одном из домов по улице КИМа в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, 26-летняя женщина вместе с четырехлетним сыном была в гостях у отца ребенка. В какой-то момент девушка забрала ребенка и ушла.

Дальше события стали развиваться по страшному сценарию. Женщина вышла на балкон 8 этажа и столкнула с него сына, после чего и сама шагнула в пустоту. Тела матери и ребенка обнаружили прохожие.

По данным СМИ, петербурженка состояла на учете у нарколога, а ее семья была признана неблагополучной.

