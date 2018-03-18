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Общество

На избирательных участках Татарстана зарегистрировано более пяти тысяч общественных наблюдателей

18 марта 2018, 13:47

Явка избирателей на 12 часов дня в целом по республике составила 38,47 процента.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Более пяти тысяч общественных наблюдателей зарегистрировано на избирательных участках Татарстана согласно данным на текущее время. Об этом рассказал 18 марта в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Это представители зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, политических лиц и Общественной палаты РТ. Данная информация в течение дня постоянно меняется. Наблюдатели могут передвигаться с участка на участок», — пояснил эксперт.

По словам Мидхата Шагиахметова, голосование на избирательных участках проходит в спокойной обстановке. Наблюдается активность избирателей. Так, явка избирателей на 12 часов дня в целом по республике составила 38,47 процента.

«Это выше, чем на аналогичное время на выборах Президента в 2012 году. Тогда данный показатель составлял 35,45 процента», — отметил эксперт.

Лидерами по активности на выборах в Татарстане являются жители Аксубаевского (82,41 процента), Кайбицкого (82 процента) и Апастовского районов 980,13 процента).

 


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