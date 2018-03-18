В Нижнекамске впервые проголосовал участник проекта «Кадровый резерв» Федор Бакшаев

(Нижнекамск, 18 марта, «Татар-информ», «НТР Нижнекамск»). В Нижнекамске проголосовал впервые участник проекта «Кадровый резерв» Федор Бакшаев.

Участник девятого сезона проекта «Кадровый резерв», студент третьего курса Нижнекамского медицинского колледжа Федор Бакшаев еще утром проголосовал на своем избирательном участке в Нижнекамском химико-технологическом институте. Молодой человек получил специальный значок «Я выбрал президента», обложку на паспорт, а также пригласительный на дискотеку в ночной клуб.

«Меня переполняют эмоции! Ведь я уже в роли не наблюдателя, как это было в детстве, когда я ходил на выборы с родителями, а в роли избирателя. Проголосовав впервые, понимаю, что хочу принимать активное участие в жизни города, республики и страны в целом. Я знаю за кого и почему голосую. Я выбрал своего кандидата и считаю его достойным», – поделился впечатлениями Федор.

В Нижнекамске сегодня впервые голосуют 3 139 человек, в Нижнекамском районе – 510 юношей и девушек. Это граждане, которые достигли 18 лет и еще ни разу не принимали участие в избирательных кампаниях. Сегодня для всех, кто голосовал впервые, участковые избирательные комиссии подготовили пригласительные билеты в кино, культурно-развлекательные и спортивные комплексы города.

Приятные сюрпризы получают и те, кто 18 марта отмечает день рождения.