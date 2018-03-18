Россияне заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Российские спортсмены завоевали 24 медали на Паралимпийских играх, сообщает ТАСС.

На счету спортсменов из России восемь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых. Больше всего наград заработала Михалина Лысова — шесть медалей. Она выступала в лыжной гонке среди спортсменок с нарушением зрения. По пять медалей завоевали Екатерина Румянцева и Анна Миленина, соревновавшиеся в лыжах и биатлоне.

Первое место заняла сборная США, третье — спортсмены из Канады. Всего от России на Паралимпиаду поехали 30 спортсменов. Россияне выступали под нейтральным флагом.

Результаты российских спортсменов на Паралимпийских играх превзошли все ожидания. Из Пхенчхана спортсмены возвращаются героями Игр, заявил министр спорта России Павел Колобков.

Российская команда выступала в усеченном составе. К примеру, российские спортсмены не принимали участие в мужских лыжных видах спорта, но при этом спортсменки показали хороший результат в биатлоне. Из Пхенчхана спортсмены возвращаются героями Игр, отметил Колобков.