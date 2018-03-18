Глава ЦИК РТ: В Татарстане явка на 12 часов превышает показатели президентских выборов 2012 года

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане к 12 часам проголосовали 38,47 процента избирателей. Такие данные в информационно-экспертном центре Общественной палаты Татарстана озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По информации главы Центризбиркома республики, этот показатель выше, чем на это же время во время президентских выборов 2012 года. Тогда явка составила 35,45 процента.

Назвал Мидхат Шагиахметов и наиболее активные районы. Это Аксубаевский, Арский, Атнинский, Балтасинский и Дрожжановский районы. Согласно информации, которую выдает ГАС «Выборы» в Аксубаевском, Кайбицком и Апастовском районах республики проголосовали более 80 процентов избирателей.

Спикер отметил, что активность казанцев по сравнению с выборами 2012 года также выше. «По Вахитовскому району Казани превышение больше, чем на 3 три процента», — уточнил Шагиахметов. По состоянию на 12 часов в Советском районе Казани явка избирателей составила 22,76 процента, в Кировском районе – 23,32 процента. Это аутсайдеры по явке на сегодняшний момент.

«Голосование на всех избирательных участках идет в спокойной обстановке, в рабочем режиме. Все избиратели, у которых возникают вопросы, получают аргументированные ответы», — подчеркнул глава ЦИК РТ.

