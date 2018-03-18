Сельхозярмарки на выборах в Татарстане стали точкой притяжения горожан

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). По всей Казани вблизи избирательных участков открылись 242 торговые площадки, где можно купить продукты питания и бытовую химию, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Народ идет на избирательные участки так же, как было раньше: когда были выборы, это праздник, для кого-то маленький, для кого-то грандиозный. Люди привыкли, что в избирательных участках идет продажа выпечки, фруктов и овощей по ярмарочным ценам. Большинство берет яблочки, сейчас же весна, авитаминоз. Апельсинчики по 59 рублей, местные огурчики с совхоза "Майский"», — сказала продавец на избирательном участке № 283 в Казанском государственном институте культуры.

Несмотря на ветреную погоду, торговля идет и на улице.

«Гречку в основном берут, она у нас по 17 рублей за 900 грамм, рис тоже хорошо идет. Сгущенку всю разобрали», — поделилась продавец в уличной палатке перед избирательном участком № 283.

Большой ассортимент хлебобулочной продукции можно увидеть на ярмарке в избирательном участке № 42, где свой голос отдал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Популярностью все пользуется: хлеба, чак-чаки. Продукты нашего хлебозавода любят. Сколько позиций привезли? Больше 300», — отметила директор магазина Наталья Морозова.

На прилавках рядом — широкий ассортимент молочной продукции. Избиратели также приобретают бытовую химию местного производителя по более низким ценам.

На ярмарках на избирательных участках Казани планируется реализовать: мясо (птица, говядина, индейка) — 132 тонны; молоко — 81 тонна; масло — 50 тонн; сахар — 78 тонн; мука — 35 тонн; крупы — 157 тонн; картофель — 44 тонны; овощи — 270 тонн; макаронные изделия — 19 тонн, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ярмарки организованы и за пределами Казани. Так, корреспондент ИА «Татар-информ» посетил избирательный участок № 1499 в Зеленодольском музыкальном театре.

«Да, ярмарка такая. Уж все продали почти, а ещё только 11 дня. Вот как! Хорошо», — отметила продавец продукции Ляйсан Назимова.

«Я в первый раз на выборах. Вот решила сходить наконец. Удобно, конечно, пироги можно купить. Я их обычно беру в магазинах специальных, ну и там они подешевле, если честно», — поделилась Нина Елистратова.