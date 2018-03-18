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В Набережных Челнах к полудню проголосовали свыше трети избирателей

18 марта 2018, 14:28

По последним данным, в выборах в Автограде приняли участие более 126 тысяч горожан.
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(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах к полудню отдали голоса больше трети избирателей, сообщает пресс-служба мэрии Автограда. 

По данным на 11.45 по московскому времени, на выборах Президента России проголосовали 34,22 процента  избирателей.

Так, в Комсомольском районе свои голоса отдали 40 682 человека или 39,27 процента от общего количества избирателей, в Центральном районе – 46 997 человек  или 32,72 процента, в Автозаводском – 38 599 человек или 31,7 процента избирателей.

Всего к полудню в Набережных Челнах в выборах приняли участие 126 278 горожан.


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