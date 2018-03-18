В Зеленодольске проголосовала чемпионка мира по пауэрлифтингу Айгуль Ситдикова

(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска», Арсений Кирьянов). В Зеленодольске проголосовала чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу Айгуль Ситдикова.

Айгуль пришла на избирательный участок в зеленодольском ДК «Родина» с хорошим настроением. Улыбка всегда присуща ей, ведь она человек оптимистичный, жизнерадостный.

«На мой взгляд, надо быть активным, участвовать в жизни общества, не просто плыть по течению, а добиваться своих целей. Я пришла на выборы, потому что это мое законное право, и я реализую его», – говорит Айгуль.

Недавно Айгуль Ситдикова участвовала в чемпионате России по пауэрлифтингу и завоевала первое место, она уже трехкратная чемпионка страны. Сейчас спортсменка готовится к чемпионату мира по жиму, который пройдет в апреле в городе Почефострум (ЮАР). В связи с этим проблем и забот у матери двоих детей хватает, но она только радуется своей жизни, насыщенной событиями.