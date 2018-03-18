Ветеран труда из Заинска в течение 60 лет не пропускал выборы в России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Ветеран труда из Заинска Семен Гудошников один из первых в районе пришел на выборы Президента России, сообщает издание «Новости Заинска».

«Участие в выборах – не только наш гражданский долг, но и наша жизнь, наше будущее. За 60 с лишним лет я ни разу выборы не пропустил», – отметил мужчина.

Семен Гудошников успел побывать рядовым избирателем, членом избирательных и председателем избирательных комиссий.

«А выборы Президента России, которые проходят сегодня, особенно важны – они определят наше будущее на ближайшие шесть лет», – отметил Семен Гудошников.

К слову, в Заинском муниципальном районе РТ сегодня работают 64 избирательных участка. На территории района зарегистрированы 42 633 избирателя: 30 860 – в городе, 10 773 – в сельской местности. Две территориальные избирательные комиссии и 18 избирательных участков Заинска оснащены системой видеонаблюдения. На шести избирательных участках установлены комплексы электронного голосования.