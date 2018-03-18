Захарова отреагировала на недопуск россиян на избирательные участки в Украине

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Недопуск россиян на избирательные участки для голосования на выборах Президента России является незаконным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден», — заявила Захарова.

Такой результат волеизъявления устроить властей Киева никак не мог, заметила она.

«Именно поэтому режим совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании», — добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вместе с представителями нацгвардии Украины ограничили доступ к российским консульствам, где находятся избирательные участки для голосования на выборах Президента России.