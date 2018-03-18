Актер Жерар Депардье проголосовал на выборах Президента России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Французский актер Жерар Депардье принял участие в выборах Президента России. Он проголосовал на участке в Посольстве России во Франции. Об этом сообщается на странице Посольства России во Франции в Twitter.

1 января 2013 года Президент России Владимир Путин подписал указ № 1 о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Вечером 5 января 2013 года актер получил российский паспорт.