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Актер Жерар Депардье проголосовал на выборах Президента России

18 марта 2018, 13:32

Французский актер Жерар Депардье проголосовал на участке в Посольстве России во Франции.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Французский актер Жерар Депардье принял участие в выборах Президента России. Он проголосовал на участке в Посольстве России во Франции. Об этом сообщается на странице Посольства России во Франции в Twitter.

1 января 2013 года Президент России Владимир Путин подписал указ № 1 о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Вечером 5 января 2013 года актер получил российский паспорт.


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