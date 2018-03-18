Мэр Нижнекамска Айдар Метшин пришел на избирательный участок вместе с сыном

(Нижнекамск, 18 марта, «Татар-информ», «НТР Нижнекамск»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин пришел на избирательный участок № 2266 в поселке Красный Ключ вместе с сыном Муратом.
В день выборов Президента России Мурат Метшин проголосовал впервые. Вместе с отцом Мурат поучаствовал в республиканском фотомарафоне «Айданавыборы».
«Каждый из нас принимает решение, от которого зависит будущее наших семей, страны. Я понимаю всю ответственность, которая ложится на нас, новое поколение. Голосовать для меня – в новинку. Это очень интересно и волнующе», – рассказал Мурат Метшин.