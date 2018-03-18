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Политика

Дональд Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского вмешательства»

18 марта 2018, 13:46

Трамп считает, что разбирательство по громкому делу не должно было начинаться, потому что «не было никакого сговора и не было самого преступления».
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Президент России Дональд Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского вмешательства», пишет «Российская газета» со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Трамп в очередной раз написал, что разбирательство по этому громкому делу вообще не должно было начинаться, потому что «не было никакого сговора и не было самого преступления». Запущенная против него кампания базировалась на «мошеннических действиях», а поддельное досье по «русскому делу» было проплачено Нацкомитетом Демократической партии и «бесчестной Хиллари». 

Ранее глава президентской команды юристов Джон Дауд выразил надежду, что Минюст США в скором времени прекратит расследование спецпрокурора Мюллера, которое тянется с мая 2017 года.


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