(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Президент России Дональд Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского вмешательства», пишет «Российская газета» со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Трамп в очередной раз написал, что разбирательство по этому громкому делу вообще не должно было начинаться, потому что «не было никакого сговора и не было самого преступления». Запущенная против него кампания базировалась на «мошеннических действиях», а поддельное досье по «русскому делу» было проплачено Нацкомитетом Демократической партии и «бесчестной Хиллари».

Ранее глава президентской команды юристов Джон Дауд выразил надежду, что Минюст США в скором времени прекратит расследование спецпрокурора Мюллера, которое тянется с мая 2017 года.