(Мамадыш, 18 марта, «Татар-информ», «Нократ»). Глава Мамадышского района Анатолий Иванов принял участие в акции #Айданавыборы.

Фотографию с избирательного участка он опубликовал на своей странице в ВКонтакте.

«Бердәм булыйк, якташларым! Бүгенге мөһим көндә, аеруча бердәм булыйк. Голос каждого важен! Выбираем сильную страну! #айданавыборы #мамадыш» — подписал под фотографией Анатолий Петрович.

Глава района в воскресенье утром одним из первых проголосовал на выборах Президента России. Анатолий Иванов заполнил избирательный бюллетень и опустил его в урну для голосования на избирательном участке №1865.

Получившиеся фото нужно выложить с хештегом #айданавыборы в соцсетях. Обязательно нужно указать город. После голосования, которое пройдет с 20 по 25 марта, будут определены победители.