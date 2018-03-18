Более 10 тысяч пациентов Казани выберут Президента России в больницах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Сегодня в выборах Президента России будут участвовать более 10 тысяч пациентов больниц Татарстана, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Так, в медицинских организациях разных районов Татарстана сегодня находятся 33 избирательных участка, в медучреждениях Казани расположены 23 участка.

Одним из первых в Казани проголосовал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Всего в системе здравоохранения Татарстана проголосуют более 70 тысяч работников, более 200 сотрудников Минздрава РТ, более 800 преподавателей и 5 тысяч студентов медицинских колледжей и училищ.

По всем возникающим спорным вопросам пациенты-избиратели могут обратиться в Штаб Министерства Здравоохранения по оперативному решению вопросов, связанных с проведением выборов Президента России по телефону (843) 231-79-98. Штаб Минздрава РТ работает с 8.00 до 21.00.