Все новости Татарстан Россия

Политика

Ильдар Гильмутдинов о выборах в РТ: Активность избирателей хорошая

18 марта 2018, 13:12

Ильдар Гильмутдинов уверен, что в Татарстане по сравнению с другими выборными кампаниями, с утра явка очень высокая.
В 2017 году Татарстан потратил на госпрограммы 86 млрд рублей из федерального бюджета
Депутат Госдумы РФ поддержал благотворительную акцию «Подари подписку»
Татарстан в этом году не попал в три федеральные госпрограммы
Ильдар Гильмутдинов: Необходимо усилить контроль в отношении банковских структур
И.Гильмутдинов: «В принципе, мы удовлетворены законом об образовании»

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутат Государственной Думы России от Татарстана Ильдар Гильмутдинов уверен, что в Татарстане по сравнению с другими выборными кампаниями, с утра явка очень высокая.

«С утра народу много. Радостно, что приходят с семьями. И это здорово! Сами члены избирательных участков отмечают, что в отличие от других избирательных кампаний, с утра на участках избирателей много, активность хорошая», — подчеркнул Ильдар Гильмутдинов, который проголосовал на одном из участков в Московском районе Казани.

Ранее сообщалось, что к 10 часам в Татарстане явка составила почти 16 процентов. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter