Ильдар Гильмутдинов о выборах в РТ: Активность избирателей хорошая

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутат Государственной Думы России от Татарстана Ильдар Гильмутдинов уверен, что в Татарстане по сравнению с другими выборными кампаниями, с утра явка очень высокая.

«С утра народу много. Радостно, что приходят с семьями. И это здорово! Сами члены избирательных участков отмечают, что в отличие от других избирательных кампаний, с утра на участках избирателей много, активность хорошая», — подчеркнул Ильдар Гильмутдинов, который проголосовал на одном из участков в Московском районе Казани.

Ранее сообщалось, что к 10 часам в Татарстане явка составила почти 16 процентов.