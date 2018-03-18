Космонавт Шкаплеров проголосовал на выборах с МКС

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Космонавт Антон Шкаплеров на орбите проголосовал на выборах Президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора «Роскосмоса» Игоря Комарова.

Шкаплеров вышел на сеанс видеосвязи с Центризбиркомом. Он отметил, что третий раз находится в космосе и второй раз голосует на президентских выборах. Космонавт поблагодарил председателя ЦИК Эллу Памфилову за предоставленную ему возможность отдать свой голос, находясь не на Земле.

Уроженец Севастополя Шкаплеров рассказал, что сегодня, в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией, он позвонил своим родным и друзьям. От каждого голоса жителя России зависит будущее, уверен космонавт.

Всего восемь тысяч сотрудников космодрома Байконур отдали свой голос на орбите.