Джонсон считает ответные меры России по «делу Скрипаля» бесполезными

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов являются «бесполезными», заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SkyNews.

«Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы», — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет генконсульство в Петербурге и запретит деятельность Британского совета.

Министр назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Великобритании за то, что она «твердо противостоит ужасному поведению» Кремля.