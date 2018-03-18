Все новости Татарстан Россия

Политика

Джонсон считает ответные меры России по «делу Скрипаля» бесполезными

18 марта 2018, 13:08

Борис Джонсон назвал отравление Сергея Скрипаля «ударом в спину» Великобритании за то, что она «твердо противостоит ужасному поведению» Кремля.
Кремль пообещал скорый ответ на действия Великобритании
Вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
Истек срок британского ультиматума по делу Скрипаля
Истек срок британского ультиматума к России по делу Скрипаля
Посол Британии прибыл в российский МИД по делу Скрипаля

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов являются «бесполезными», заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SkyNews.

«Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы», — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет генконсульство в Петербурге и запретит деятельность Британского совета.

Министр назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «ударом в спину» Великобритании за то, что она «твердо противостоит ужасному поведению» Кремля.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter