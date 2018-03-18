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Политика

Ильдар Гильмутдинов: Президенту РФ нужно будет активно заниматься вопросами нацполитики

18 марта 2018, 13:07

Депутат надеется, что Федеральное агентство по делам национальностей вырастет до министерства.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутат Государственной Думы России от Татарстана Ильдар Гильмутдинов считает, что главе государства, который сегодня избирается, нужно будет и дальше активно заниматься вопросами национальной политики. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

По словам парламентария, в России в этих вопросах в последние годы многое сделано, но впереди еще много работы. В частности, Ильдар Гильмутдинов отметил появление домов дружбы народов. «Мы и дальше будем усиливать роль общественных организаций», — сказал он.

Депутат надеется, что новый лидер государства будет активным и серьезное внимание будет уделять реализации государственной национальной политики и государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений. Он выразил надежду, что Федеральное агентство по делам национальностей все-таки вырастет до министерства.

 


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