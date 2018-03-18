(18 марта, Чистополь, «Чистопольские известия», Гузель Гумерова). Глава Чистопольского района пришел на выборы вместе с семьей.

На избирательном участке № 2730, который находится в здании предприятия тепловых сетей в Чистополе, многолюдно. Здесь проголосовал глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов. Он пришел на избирательный участок вместе со своей супругой и детьми.

«Очень радует, что несмотря на непогоду, чистопольцы активно участвуют в сегодняшних выборах. Участие в выборах – это наше право и обязанность. Я призываю всех чистопольцев прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, который определит будущее страны, республики, города и всех граждан», – сказал глава района.

По информации избирательного штаба, на 12 часов дня явка в Чистополе составила 27 процентов, в селах района – 44 процента.

По инициативе Дмитрия Иванова в районе проводится конкурс на лучшую семейную фотографию, сделанную на избирательном участке.

«Очень важно, чтобы с детских лет воспитывалось понятие: ты – гражданин России! И дети, пусть сами еще не голосуют, своим присутствием должны поддерживать родителей. А те, в свою очередь, свою страну, чтобы будущему поколению было интересно жить и развиваться на этой территории», ­– заявил глава Чистопольского муниципального района.