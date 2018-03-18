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Политика

Голосование на выборах Президента РФ завершилось в Магаданской области и на Сахалине

18 марта 2018, 13:13

В Сахалинской области за два часа до закрытия участков явка составила 56,61 процента избирателей против 51,21 процента на выборах в 2012 году.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Голосование на выборах Президента РФ завершилось в Магаданской области и на Сахалине, сообщает РБК.

В Сахалинской области за два часа до закрытия участков явка составила 56,61 процента избирателей против 51,21 процента на выборах в 2012 году, передает «Интерфакс».

В Магаданской области, по данным на 18.00 по местному времени (10.00 по московскому времени), на выборах Президента России проголосовали 65,72 процента избирателей. Это на 15 процентов больше, чем на выборах 2012 года. В Магадане бюллетени в урны для голосования опустили 62,27 процента избирателей (в 2012 году на это время — 51,12 процента).


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