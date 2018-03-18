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Политика

Бабурин и Сурайкин проголосовали на выборах

18 марта 2018, 13:17

Кандидаты на пост главы государства проголосовали на избирательных участках в Москве.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). На выборах Президента России проголосовали кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, сообщает РИА Новости.

Сергей Бабурин голосовал на избирательном участке № 2151 в Москве, на котором ранее проголосовал Владимир Путин.

Максим Сурайкин также проголосовал в Москве, на избирательном участке № 137.

Кандидатами на пост главы государства в России являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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