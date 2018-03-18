Бабурин и Сурайкин проголосовали на выборах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). На выборах Президента России проголосовали кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, сообщает РИА Новости.
Сергей Бабурин голосовал на избирательном участке № 2151 в Москве, на котором ранее проголосовал Владимир Путин.
Максим Сурайкин также проголосовал в Москве, на избирательном участке № 137.
Кандидатами на пост главы государства в России являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).