Волонтеры помогают инвалидам Альметьевска проголосовать на дому

(Альметьевск, 18 марта, «Татар-Информ», «Знамя труда»). Волонтеры и социальные работники помогают инвалидам Альметьевска проголосовать на дому.

Чэчкэ Зайнуллиной в ноябре исполнится 80 лет. Она из-за травмы, полученной в детстве, может передвигаться только на инвалидной коляске. Заниматься домашними делами ей помогают социальный работник и племянница. Своих детей у Чэчкэ нет, она никогда не была замужем. Но на жизнь бабушка не жалуется, радуется автоматической коляске для прогулок.

Жизнь ее стала менее активна – она ухаживает за цветами, следит за новостями по телевизору и радио, любит готовить татарские национальные блюда. Раньше Чэчкэ апа ездила за рулем и шила платья подругам.

Сегодня она воспользовалась возможностью проголосовать на выборах Президента России на дому. Волонтеры пришли к ней домой с бюллетенем и портативной урной. Чэчкэ Зайнуллина заполнила документы и опустила бюллетень в урну. Свой голос она считает важным, а голосование – гражданским долгом.

В районе 824 человека с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно городское общество инвалидов проинформировано об избирательном участке № 822, где созданы условия для голосования инвалидов по зрению. Он оснащен таблицами Брайля. Слабовидящим и незрячим избирателям выдаются картонные или пластиковые трафареты, идентичные по форме и содержанию обычным бюллетеням для голосования. Справа на них есть прорези для проставления знака.

Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, избиратель наощупь находит ячейку, чтобы поставить в ней галку напротив выбранного кандидата. На трафарете размещен текст избирательного бюллетеня, изготовленный с применением крупного шрифта и таблицы Брайля. Но это не значит, что инвалиды по зрению могут проголосовать только на этом участке. У них есть право голосования вне помещения участковых избирательных комиссий – на дому. До 14 часов 18 марта они должны самостоятельно или через социальных работников, через своих родных, соседей, подать заявку на избирательный участок, чтобы к ним комиссия выехала с урной для голосования.

Все избирательные участки оборудованы удобными пандусами, кнопками вызова, автоматическими подъемниками, в случае, если помещение для голосования находится на втором этаже. И сам проезд через входную группу позволяет инвалиду с коляской пройти беспрепятственно на избирательный участок.

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса не имеют права помогать такому избирателю в заполнении документов. Помочь может любой другой избиратель, родственник. Данные о человеке, оказавшем помощь при заполнении документов, тоже заносятся в список избирателей в графу «Особые отметки».