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Экономика и финансы

На снижение безработицы в Дагестане направят 113 млн рублей

18 марта 2018, 12:56

Во время визита Путина в Дагестан он указал на то, что безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Власти Дагестана в 2018 году направят более 113,5 млн рублей на снижение безработицы в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра труда и соцразвития республики Расула Ибрагимова.

Во время визита Президента России Владимира Путина в Дагестан он указал на то, что безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень, при этом уровень зарплат остается более низким, чем в среднем по России.

Средства пойдут на дополнительное профессиональное образование и стажировку 892 работников, находящихся под риском увольнения

Кроме того, планируется оказать поддержку предпринимательской деятельности 140 незанятых граждан в целях создания новых рабочих мест, а также стажировка 177 выпускников высших и средних учебных заведений.


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