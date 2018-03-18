На снижение безработицы в Дагестане направят 113 млн рублей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Власти Дагестана в 2018 году направят более 113,5 млн рублей на снижение безработицы в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра труда и соцразвития республики Расула Ибрагимова.

Во время визита Президента России Владимира Путина в Дагестан он указал на то, что безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень, при этом уровень зарплат остается более низким, чем в среднем по России.

Средства пойдут на дополнительное профессиональное образование и стажировку 892 работников, находящихся под риском увольнения

Кроме того, планируется оказать поддержку предпринимательской деятельности 140 незанятых граждан в целях создания новых рабочих мест, а также стажировка 177 выпускников высших и средних учебных заведений.