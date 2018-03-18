Все новости Татарстан Россия

Общество

МВД по РТ: Серьезных нарушений общественного порядка на выборах не допущено

18 марта 2018, 13:27 , Фото: Салават Камалетдинов

МВД по РТ: Серьезных нарушений общественного порядка на выборах не допущено За распространение листовок с призывами бойкотировать выборы-2018 в республике задержано несколько человек.
В Набережных Челнах к полудню проголосовали свыше трети избирателей
В Казани начал работу ситуационный центр «Выборы-2018»
ЦИК РТ расскажет онлайн о нововведениях на выборах
По делу о мошенничестве обвинения сотрудникам Советской администрации пока не предъявлены
Замминистра МВД по РТ: Любые экстремистские проявления будем жестко пресекать

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Серьезных нарушений общественного порядка в Татарстане в день выборов не допущено. Об этом сообщил 18 марта заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник полиции Рафаиль Гильманов в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ в Казани.

«Позавчера активно разбрасывались листовки с призывами не ходить на выборы. Мы оперативно задержали нарушителей. Ранее я уже говорил, что один из членов УИК с правом решающего голоса сам призывал бойкотировать выборы», — рассказал эксперт.

Также сегодня на нескольких избирательных участках в Казани были обнаружены нарушения. Так, на избирательном участке № 341, расположенном в школе № 173 на ул. Мира в поселке Салмачи, у наблюдателя от партии «Яблоко» Леонида Спирина изъято 13 листовок агитационного характера с негативными призывами.

Кроме того, сегодня в 9:57 зарегистрированы нарушения на двух избирательных участках по ул. Чистопольской. Сотрудники полиции задержали жителя Казани Нигматуллина, который распространял листовки с призывами бойкотировать выборы. У него изъято 205 листовок и 47 буклетов, призывающих не ходить на выборы.

По словам Гильманова, с 16 марта весь личный состав МВД по РТ переведен на усиленный режим несения службы. Все избирательные участки обследованы с помощью служебных собак. Всего в охране общественного порядка на территории республики задействовано 8 тыс. 456 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, привлечено 295 сотрудников Росгвардии, 470 курсантов, слушателей и преподавателей учебных заведений МВД РФ.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter