МВД по РТ: Серьезных нарушений общественного порядка на выборах не допущено

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Серьезных нарушений общественного порядка в Татарстане в день выборов не допущено. Об этом сообщил 18 марта заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник полиции Рафаиль Гильманов в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ в Казани.

«Позавчера активно разбрасывались листовки с призывами не ходить на выборы. Мы оперативно задержали нарушителей. Ранее я уже говорил, что один из членов УИК с правом решающего голоса сам призывал бойкотировать выборы», — рассказал эксперт.

Также сегодня на нескольких избирательных участках в Казани были обнаружены нарушения. Так, на избирательном участке № 341, расположенном в школе № 173 на ул. Мира в поселке Салмачи, у наблюдателя от партии «Яблоко» Леонида Спирина изъято 13 листовок агитационного характера с негативными призывами.

Кроме того, сегодня в 9:57 зарегистрированы нарушения на двух избирательных участках по ул. Чистопольской. Сотрудники полиции задержали жителя Казани Нигматуллина, который распространял листовки с призывами бойкотировать выборы. У него изъято 205 листовок и 47 буклетов, призывающих не ходить на выборы.

По словам Гильманова, с 16 марта весь личный состав МВД по РТ переведен на усиленный режим несения службы. Все избирательные участки обследованы с помощью служебных собак. Всего в охране общественного порядка на территории республики задействовано 8 тыс. 456 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, привлечено 295 сотрудников Росгвардии, 470 курсантов, слушателей и преподавателей учебных заведений МВД РФ.