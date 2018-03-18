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Спорт

Министр спорта РФ: Паралимпийцы России превзошли все ожидания

18 марта 2018, 13:20

Российские спортсмены, выступавшие в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, заняли второе место в медальном зачете Паралимпийских игр.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Результаты российских спортсменов на Паралимпийских играх превзошли все ожидания, заявил министр спорта России Павел Колобков. Об этом сообщает РИА Новости. 

Российская команда выступала в усеченном составе. К примеру, российские спортсмены не принимали участие в мужских лыжных видах спорта, при этом спортсменки показали хороший результат в биатлоне. Из Пхенчхана спортсмены возвращаются героями Игр, отметил Колобков.  

Россияне на Играх-2018 выступали в статусе нейтральных атлетов и в усеченном составе. Команда выиграла восемь золотых, десять серебряных и бронзовых бронзовых наград. В общекомандном медальном зачете российская команда заняла второе место.  


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