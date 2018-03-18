В ОБСЕ не могут комментировать планы властей Украины блокировать участие россиян в выборах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не будет прокомментировать решение МВД Украины 18 марта блокировать находящимся в стране россиянам доступ на участки для голосования на выборах Президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря БДИПЧ Томаса Раймера.

«По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это прокомментировать», — сказал Раймер.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах.