Наиль Магдеев: Сильный снегопад не помешает высокой избирательной активности челнинцев

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», «Челнинские известия»). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что сильный снегопад не должен помешать высокой избирательной активности челнинцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Автограда проголосовал на выборах Президента России на избирательном участке №2176 в городской школе №23.

Желающих голосовать собралось немало, поэтому главе города пришлось постоять некоторое время в очереди, чтобы получить бюллетень для голосования.

«Настроение праздничное! А какое еще может быть настроение в день выборов главы нашего государства? В городе организовано большое количество мероприятий. Выборы – это очень масштабное мероприятие, и мы, в соответствии с законодательством, оказываем всю возможную помощь и содействие в их организации и проведении», – рассказал Наиль Магдеев.

«Я думаю, любой уважающий себя гражданин нашей страны, житель нашего города, должен проголосовать за будущее своей страны, будущее своих детей. Сегодня все условия в Набережных Челнах для голосования созданы», – сказал мэр Челнов.