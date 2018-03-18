В Аксубаево члены избирательной комиссии помогли на дому проголосовать герою соцтруда

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Члены участковой избирательной комиссии в Аксубаевском районе РТ помогли проголосовать ветерану соцтруда Валентине Сорокиной. Об этом сообщает газета «Аксубаево».

Из-за болезни женщина практически не выходит из квартиры, поэтому заранее обратилась в избирательную комиссию и сообщила о своем состоянии.

По словам Валентины Сорокиной, выборы Президента Российской Федерации – еще один повод для дружной семьи собраться вместе.

«Мне 82 года, и кто, как не я – мама большого семейства, должна голосовать за будущее своих сыновей, шестерых внуков и пятерых правнуков. Мой голос – большая ответственность, не только за семью, но и родное сельское хозяйство. Хочется, чтобы сельское хозяйство поддерживалось и в дальнейшем. За это я отдала свой голос сегодня», – поделилась избирательница.

В 1971 году Валентина Васильвена Сорокина получила орден Трудового Красного Знамени, в 1973 – орден Ленина, в 1976 году ей присвоили звание Героя Социалистического труда.