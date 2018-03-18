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Миссия от СНГ: Выборы в Татарстане проходят очень организованно

18 марта 2018, 12:42 , Фото: Егор Никитин

Миссия от СНГ: Выборы в Татарстане проходят очень организованно Международные наблюдатели констатируют отсутствие нарушений на избирательных участках республики.

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Президентские выборы в Татарстане проходят очень организованно. Нарушений помогают избегать технические новшества, которые были внедрены на участках для голосования. Об этом журналистам заявил член миссии наблюдателей от СНГ Виктор Лискович. 

Он отметил, что с момента старта голосования наблюдатели от СНГ досконально просмотрели около десяти участков.

«Новшества, которые используются на этих выборах, позволяют исключить нарушения. Во время нашего посещения участков мы общались с другими наблюдателями, и все они констатируют отсутствие нарушений. Мы их также не регистрировали. Выборы проходят очень организованно», — заявил Виктор Лискович.

Он добавил, что делегация прибыла в республику еще в четверг, а в пятницу начала свою работу. Международных наблюдателей интересовала готовность избирательных участков и мнение татарстанцев о грядущих выборах, рассказал спикер. 

«Когда мы беседовали с жителями республики, мы отметили их позитивный настрой и готовность участвовать в выборах. И уже сегодня мы посетили целый ряд участков — как в спальных районах города, так и в центре Казани. Прежде всего, нужно отметить высокую явку», — подчеркнул наблюдатель. 

Он добавил, что на избирательные участки идут люди разного возраста, очень много молодежи и семей с детьми. В Татарстане проведена очень большая подготовительная работа к этой избирательной кампании, уверен Лискович. 

«Введено очень много новшеств для того, чтобы люди были уверены, что их голос не останется незамеченным — маркировка бюллетеней, прозрачные урны, электронные комплексы, видео- и аудионаблюдение. Все это гарантирует честные выборы Президента России», — заключил представитель миссии наблюдателей от СНГ.


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