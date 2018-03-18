(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Паттае россияне выстроились в очередь для участия в выборах Президента РФ. Фото с избирателями в Таиланде опубликовано на странице татарстанского общественно-политического портала «Вверх» в Instagram.

Выборы Президента России проходят во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек, сообщал «Интерфакс».

Избирательные участки для голосования на выборах Президента России уже закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе, сообщал ТАСС.