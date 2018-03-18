В Елабужском районе РТ более 50 процентов избирателей отдали свои голоса

(Елабуга, 18 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 50,68 процента избирателей Елабужского района и 39,14 процента жителей Елабуги проголосовали к 12 часам дня на выборах Президента России. Такие данные привели в ТИК Елабуги.

В городе имеется участок № 1374, где в основном голосуют незрячие елабужане. УИК расположен в здании политехнического колледжа в нижней части города. Для удобства людей с ограниченными возможностями здесь размещены сигнальные желтые полосы, обозначающие пороги, двери, препятствия.

Для знакомства с кандидатами на пост Президента страны подготовлены материалы, отпечатанные по системе Брайля. Также незрячим помогают волонтеры и члены ФОРПОСТ, они встречают избирателей и помогают дойти до кабинок голосования.