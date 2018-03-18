Мамадышцы принимают участие в фотоконкурсе «Айданавыборы»

(Мамадыш, 18 марта, «Татар-информ», «Нократ»). Жители Мамадышского района принимают участие в фотоконкурсе «Айданавыборы».

Победителей конкурса выбирают путем народного голосования на сайте Айданавыборы.рф. Чем больше лайков наберет фотография, тем выше шансы на победу.

Самые креативные авторы фото получат весомые призы – смартфоны, планшеты, игровые приставки, умные часы, фото- и видеокамеры, гироскутеры и велосипеды.

В день голосования волонтеры на участках подскажут, где расположены специальные фотозоны. Участникам конкурса нужно будет сфотографироваться и выложить фото в социальные сети «ВКонтакте» или Инстаграм с хэштегами #айданавыборы и своего населенного пункта, например, #мамадыш.

Профиль в соцсети должен быть открыт. Фотоконкурс стартует 18 марта, 20 марта завершается прием работ, 25 марта будут объявлены победители.

Конкурс проводится по шестнадцати номинациям: «Семья избирателей», «Лучшее селфи», «Самый улыбчивый избиратель» и другие. Церемония награждения состоится в Казани 31 марта.