Ильсур Метшин: «Сегодня мы выбираем будущее нашей страны»

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин вместе с супругой Гульнарой проголосовали на выборах Президента РФ, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Мэр Казани отдал свой голос на избирательном участке № 270 в русско-татарской средней общеобразовательной школе № 129 Приволжского района.

«Очень важный день в жизни страны, нашей республики, нашего города. Мы выбираем Президента России — нашего Президента. Выбираем свое будущее, завтрашний день», — отметил градоначальник.

Метшин призвал казанцев прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, несмотря на ветреную погоду. Проголосовав, мэр Казани пообщался с продавцами на ярмарке и купил несколько товаров.

В Казани открыты 450 избирательных участков. Всем проголосовавшим выдается браслет «Я проголосовал», которые дает право на бесплатный проезд на городском транспорте, а также является пропуском на праздничный концерт на «Казань-Арене».