«Инстамама Челнов»: Не прийти сегодня на выборы мы просто не могли

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», «Челнинские известия»). Блогер Мария Домашева, известная как «Инстамама Челнов», вместе с семьей пришла на избирательный участок в городскую школу №28.

«Я участвую в выборах с 18 лет. Много лет занималась общественной деятельностью, участвовала в избирательных комиссиях, была наблюдателем. И знаю: от каждого голоса зависит будущее города и страны. Так что не прийти сегодня на избирательный участок мы просто не могли», – говорит челнинка.

В 2017 году Мария получила звание «Инстамама Челнов» за популярный аккаунт в Инстаграме. Число ее подписчиков превышает 40 тысяч человек.