(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Пьяного 49-летнего мужчину спасли из огня в Нижнекамске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.





Сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме по улице 50 Лет Октября в Нижнекамске пришло поздно ночью на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что в квартире может находиться человек.

Спустя пять минут к пятиэтажке подъехал дежурный караул ПСЧ №63. Пожарные осмотрели здание и не обнаружили признаков пожара. Понявшись в указанную квартиру, огнеборцы увидели сильное задымление. Внутри жилища находился нетрезвый мужчина.

Спасатели вывели пострадавшего на лестницу и передали его в руки медиков. От госпитализации мужчина отказался.

Площадь пожара составила всего три квадратных метра – сгорели кровать и матрац.

Не исключено, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.