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Политика

На избирательном участке на родине Константина Васильева открыта художественная выставка

18 марта 2018, 12:44

На выставке представлены творческие работы жительницы поселка Людмилы Марининой.

(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска»). На избирательном участке на родине Константина Васильева в поселке Васильево Зеленодольского района открыта художественная выставка.

 

На выставке представлены творческие работы жительницы поселка Людмилы Марининой. Заведующая мемориальным музеем Константина Васильева Марина Антонова рассказала, что работы Марининой выполнены в технике «вышивка лентами».

В двух шагах от выставки председатель совета ветеранов поселка Татьяна Матеркова занимается организацией чаепития для избирателей – на столе благоухают блины, кыстыбый, варенья разных сортов.


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