На избирательном участке на родине Константина Васильева открыта художественная выставка

(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска»). На избирательном участке на родине Константина Васильева в поселке Васильево Зеленодольского района открыта художественная выставка.
На выставке представлены творческие работы жительницы поселка Людмилы Марининой. Заведующая мемориальным музеем Константина Васильева Марина Антонова рассказала, что работы Марининой выполнены в технике «вышивка лентами».
В двух шагах от выставки председатель совета ветеранов поселка Татьяна Матеркова занимается организацией чаепития для избирателей – на столе благоухают блины, кыстыбый, варенья разных сортов.