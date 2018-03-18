Элвин Грей выступит перед избирателями Альметьевска

(Альметьевск, 18 марта, «Татар-информ», «Альметьевские зори»). Каждый житель города, принявший участие в выборах, получает браслет, обладателей которого в 19.00 часов на площади Ленина ожидает концерт Элвина Грея и Нюши, пишет районная газета.

Также обладатели браслета могут бесплатно участвовать в мастер-классах по VR-технологиям в детском технопарке «Кванториум». Кроме этого, они имеют право на бесплатные занятия в тренажерном зале ДЮСШ по футболу, могут бесплатно прокатиться на лошадях, посетить картинную галерею и краеведческий музей. Предусмотрены следующие скидки: 50-процентная скидка на просмотр спектаклей Альметьевского драмтеатра, бесплатный проезд на общественном транспорте в день выборов, 4-процентная скидка на бензин и 6-процентая скидка на газовое топливо в топливных станциях компании «Татнефть». По номерам браслетов будут разыграны айфон, велосипед, гироскутер и другие призы.

Сегодня в городе Альметьевск работают 62, а в районе 54 избирательных участка. Организованы участки в медсанчасти и районной больнице. Правом голоса обладают 148 тыс. 503 жителя Альметьевска. Из них 111 тыс. 291 человек проживают в городе, а 37 тыс. 212 проголосуют в сельских поселениях. Всего по району и городу 2 тыс. 200 юношей и девушек будут участвовать в выборах впервые. В избирательных участках их будут встречать с памятными подарками, говорится в сообщении.

«Самый пожилой житель нашего края — 104-летняя Зарига Шайдуллина также примет участие в выборах. Сейчас она вместе с сыном проживает в поселке Нижняя Мактама. Сегодня — 18 марта — в день выборов Назия Насибуллина и Нафиса Сулейманова отмечают 90-летний юбилей. Для них сегодня двойной праздник. Уважаемые ветераны сегодня будут принимать поздравление руководства города», — пишет газета.

В десяти участках, где зарегистрировано наибольшее количество избирателей, организована продажа шашлыка, фруктов, меда, рыбной и молочной продукции по низким ценам.