Общественный наблюдатель: Кто не ходит на выборы, не может предъявлять претензии властям

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Если человек не ходит на выборы, то он не имеет права предъявлять какие-либо претензии властям. Об этом заявил сегодня заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН им. Н. Миклухо-Маклая Владимир Зорин в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ в Казани.

«Если человек не ходит на выборы, то какое право он имеет предъявлять властям какие-либо претензии? В этом смысле наши культурно-этнические объединения занимают активную позицию. В Татарстане прозвучала целая серия обращений к участникам выборов. Высказались почти все авторитетные люди национально-общественных объединений и движений», — сказал эксперт.

Владимир Зорин задействован в выборах Президента РФ на территории Татарстана в качестве общественного наблюдателя. Он считает, что национально-культурные, общественные и религиозные объединения Татарстана занимают активную позицию по воспитанию у избирателей, особенно у молодежи, чувства ответственности за принимаемые решения на выборах-2018.

«Мне сегодня удалось побывать на четырех избирательных участках. Везде присутствуют общественные наблюдатели. И я очень горжусь, что в этом году я в их числе», — подчеркнул спикер.