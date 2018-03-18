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Депутат Гильмутдинов проголосовал на выборах Президента РФ

18 марта 2018, 12:31 , Фото: пресс-служба

Депутат Гильмутдинов проголосовал на выборах Президента РФ На избирательный участок № 166 парламентарий прибыл с супругой.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов проголосовал на выборах Президента РФ. На избирательный участок № 166, расположенный в казанской гимназии им. Зайцевой, парламентарий прибыл с супругой.

«Я уже много раз голосую здесь, на этом участке, поскольку здесь живу. Я являюсь жителем Московского района Казани. Смотрю — много народу, честно говоря, обратил внимание на то, что люди приходят с утра. Причин, наверное, тому много. Все-таки выбираем главу государства, наиболее ответственные выборы, наиболее ответственная выборная кампания. 

Второе — средства массовой информации постарались придать этому событию значимость, ну и выбор есть — восемь кандидатов, они все разные. Потом — и та ситуация вокруг России, особенно внешнее воздействие свою роль сыграло. Люди хотят, чтобы страну возглавил сильный Президент для того, чтобы противостоять внешним воздействиям. Это тоже сыграло роль в том, что люди активно идут на избирательные участки», — прокомментировал депутат.


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