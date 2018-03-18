Братья-близнецы из Агрыза проголосовали в родной школе

(Агрыз, 18 марта, «Татар-информ, «Агрызские вести»). Братья-близнецы Александр и Вячеслав Родионовы пришли проголосовать за Президента России вместе с семьями. По их мнению, активная гражданская позиция должна воспитываться с детства.

Оба они окончили местную школу №3, затем – железнодорожный университет в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге.

«Профессию долго не выбирали, решили продолжить династию. Дедушка с бабушкой у нас были путейцами. Отец работает машинистом. И жены наши – железнодорожницы», – делятся братья.

Родионовы являются молодежными лидерами своих предприятий. У каждого из них уже по девять лет трудового стажа.

Александр – начальник сектора организации и оплаты труда эксплуатационного локомотивного депо Агрыза. Вячеслав – заместитель начальника по управлению персоналом сервисного локомотивного депо Агрыз-Южный. Оба спортсмены, инициаторы и активные участники различных мероприятий.

«Поначалу, конечно, были кое-какие сожаления, что не уехали в большой город. Но по прошествии лет все больше радуемся своему выбору. Здесь спокойно, нет суеты, город хорошеет на глазах, открываются новые социальные объекты», – делится Вячеслав.

«Если бы не остались, сейчас наоборот бы жалели. С развитием городской инфраструктуры открываются и большие возможности. Например, мы сейчас уже не представляем свою жизнь без нового спортивного комплекса “Олимп”», – добавляет Александр.