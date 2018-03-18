В Челнах на выборах Президента РФ проголосовали более 13 процентов избирателей

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», «Челнинские известия»). В Набережных Челнах на выборах Президента РФ проголосовали более 13 процентов избирателей.

В первой половине дня наибольшую активность проявил Комсомольский район, где проголосовали 17 778 жителей (17,17 процента избирателей).

В Автозаводском районе в голосовании приняли участие 15 000 человек (12,32 процента избирателей), в Центральном – 16 798 человек (11,71 процента избирателей). Это данные на 9.45 утра по московскому времени.

Таким образом, в утренние часы на выборах Президента России проголосовали более 49,5 тысячи человек, то есть более 13 процентов всех избирателей города.