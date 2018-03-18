К 11 утра в Новошешминске проголосовали более 40 процентов избирателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Ольга Иванова). Голосование на всех 27 участках Новошешминского района идет активно. На 11 часов проголосовали более 40 процентов избирателей. В их числе на избирательном участке № 2311, расположенном в районном доме культуры, проголосовал глава района Вячеслав Козлов с супругой.

Глава района проголосовал при помощи КОИБа.

«Я проголосовал за будущее России, Татарстана и нашего района. Ведь главное, чтобы наше Отечество было сильным и развивалось хорошими темпами. Отрадно, что несмотря на сильный снегопад избиратели активно идут голосовать. Надеюсь, явка будет хорошей», — заявил Вячеслав Козлов.

Несмотря на непогоду настроение у новошешминцев сегодня весеннее, везде играет музыка, угощают чаем со сладостями, блинами.