Гендиректор POZIS Радик Хасанов с супругой проголосовали на выборах Президента РФ

(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска», Рузия Давлетшина). Генеральный директор завода имени Серго POZIS Радик Хасанов с супругой проголосовали на избирательном участке №1520 на улице Чайковского, 56.

Радик Хасанов отметил заинтересованность зеленодольцев в выборном процессе, неравнодушие к тому, кто будет руководить нашей большой страной.

«Мы в очередной раз убеждаемся: перемены к лучшему возможны только тогда, когда сильны собственная промышленность, армия, наши лидеры. Сегодня еще раз важно показать наше российское единство агрессивно настроенным против нас в мировом сообществе. И сегодняшняя активность граждан, зеленодольцев на избирательных участках только подтверждают: мы и доказываем реально это нашим единением, неравнодушием, небезразличием!», – заявил гендиректор предприятия POZIS.