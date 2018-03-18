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Мухаметшин о выборах: В Татарстане нет никакого административного давления

18 марта 2018, 12:13 , Фото: Салават Камалетдинов

Мухаметшин о выборах: В Татарстане нет никакого административного давления «Пожалуйста, не говорите, что в Татарстане идет централизованный указ на принуждение. Этого нет однозначно», — отметил спикер ГС РТ.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). На выборах в Татарстане нет никакого административного давления. Об этом заявил сегодня председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, отвечая на вопросы журналистов в информационно-экспертном центре Общественной палаты республики.

«Все это, мне кажется, идет нагнетание от оппозиционных кандидатов и их представителей в связи с тем, что ориентир народа в принципе известен. Никакого давления, никаких отчетов, наказаний не будет. Это выбор каждого самостоятельного человека, достигшего определенного возраста, их право и одновременно их обязанность. Поэтому, пожалуйста, не говорите, что в Татарстане идет централизованный указ на принуждение. Этого нет однозначно», — отметил глава татарстанского парламента.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в республике достаточно много сделано для того, чтобы проинформировать каждого избирателя по выборному законодательству.
 


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