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Политика

Жители Мамадышского района голосуют на 53 избирательных участках

18 марта 2018, 12:19

Мамадышцы могут следить за голосованием на выборах Президента РФ в режиме реального времени.

(Мамадыш, 18 марта, «Татар-информ», «Нократ»). В воскресенье в день выборов Президента РФ в Мамадышском районе заработали 53 избирательных участка.

 

Для создания праздничной обстановки на центральной площади у районного Дома культуры идет концерт художественной самодеятельности.

Работает специализированный портал, с помощью которого мамадышцы могут в режиме реального времени наблюдать за ходом выборов. Адрес сайта, где можно посмотреть за голосованием на мамадышских участках с помощью веб-камер: нашвыбор2018.рф.


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