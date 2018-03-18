Жители Мамадышского района голосуют на 53 избирательных участках

(Мамадыш, 18 марта, «Татар-информ», «Нократ»). В воскресенье в день выборов Президента РФ в Мамадышском районе заработали 53 избирательных участка.
Для создания праздничной обстановки на центральной площади у районного Дома культуры идет концерт художественной самодеятельности.
Работает специализированный портал, с помощью которого мамадышцы могут в режиме реального времени наблюдать за ходом выборов. Адрес сайта, где можно посмотреть за голосованием на мамадышских участках с помощью веб-камер: нашвыбор2018.рф.