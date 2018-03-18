Минтимер Шаймиев: Активным участием на выборах мы должны показать единство страны

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев вместе со своей супругой проголосовал на выборах Президента России на избирательном участке № 55, открытом в здании КНИТУ-КХТИ. Первый Президент республики отметил, что активным участием на выборах жители страны должны показать свое единство.

Почетных гостей волонтеры встретили с караваем. После голосования им вручили браслеты «Я проголосовал», который сегодня дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Минтимер Шаймиев также принял участие в акции #айданавыборы, сфотографировавшись на фоне стенда, который специально установлен в здании вуза. Волонтеры пояснили, что фото необходимо выложить с хештегом #айданавыборы в соцсетях, указать город и номер избирательного участка. Победители получат в подарок айфоны, велосипеды и гироскутеры.

В беседе с журналистами Госсоветник РТ заметил, что участие в выборах — это гражданский долг каждого жителя. «Этими выборами мы должны показать наше единство. Я имею в виду, через активное участие, право каждого голосовать за своего кандидата. Важно, чтобы мы были едины и сильны. Мы не имеем право быть слабым государством, — подчеркнул он. — Мы смело делаем свои шаги, свой выбор во благо будущего, нашей молодежи. Мы способны побеждать и быть успешными».

По мнению Минтимера Шаймиева, выборы в целом по России пройдут «достойно, как пример другим государствам». «Татарстан всегда отличался активностью на выборах. И это хороший показатель единства, понимания и выражения отношения к власти и кандидатам», — заявил он.

Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 55 Татьяна Гарифуллина, на этом участке зарегистрировано 2 тыс. 229 избирателей. «Особенное отличие — много интеллигенции, причем "древней", и молодежи, которая учится в вузах Казани и очень активно отдает свои голоса. Немало тех, кто специально прикрепился к нашему участку», — отметила она.

На площадке КНИТУ-КХТИ развернулась ярмарка сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. «Представлена бытовая химия, молочная продукция для детей и взрослых, овощи, картофель, крупы, макароны, мука сахар, масло, тушенка и многое другое. Цены гораздо ниже, чем в магазинах процентов на 40. К 11 часам первая партия товара уже почти закончилась. Ждем вторую», — сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» менеджер по вопросам организации ярмарки Юлия Юнусова.