Глава Заинского района проголосовал на городском избирательном участке

(Заинск, 18 марта, «Татар-информ»). Глава Заинского района Разиф Каримов и его супруга проголосовали на избирательном участке № 1452 в школе № 1 города Заинска.
Разиф Галиевич поздравил заинцев со знаменательным событием — выборами Президента России и отметил, что дальнейшее благополучие района, республики и страны зависит от каждого избирателя.
«Мы возлагаем большие надежды на будущего Президента страны. Поэтому голос каждого заинца важен на этих выборах», — отметил Разиф Каримов.
Он также рассказал СМИ о новшествах на выборах: на 18 городских избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения, на 6 ведется электронное голосование.