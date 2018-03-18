Председатель Госсовета РТ: Легитимность избирательной кампании-2018 высокая

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Легитимность избирательной кампании-2018 в Татарстане высокая. Об этом сообщил сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ.

«Выборы – неординарное событие. Жители страны избирают Президента РФ на предстоящие шесть лет в непростой международной обстановке. Выборы в Татарстане проходят под наблюдением 3 тысяч общественных наблюдателей, в том числе с участием международных гостей. Используются технические новации. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в режиме онлайн ведется видеотрансляция с участковых избирательных комиссий», — рассказал эксперт.

На выборах Президента РФ в Татарстане работает 2 тыс. 817 участковых избирательных комиссий. 66 процентов из них оснащены видеокамерами. Впервые видеокамерами оснащены территориальные избирательные комиссии. Также впервые в республике применяются технические средства подсчета голосов. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске и Чистополе.

