На Камчатке и Чукотке закрылись участки для голосования на выборах Президента России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Избирательные участки для голосования на выборах Президента России закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе, сообщает ТАСС.

Эти два региона являются самыми восточными в России, поэтому там голосование началось и завершилось раньше, чем в остальных субъектах.

Всего на Камчатке работали 194 стационарных избирательных участка для около 230 тыс. избирателей. По состоянию на 18.00 по местному времени явка составила 63,86 процента, или 148 тыс. 564 избирателя из 232 тыс. 630 зарегистрированных в регионе.

В Чукотском автономном округе работали 55 пунктов голосования для 30 тыс. избирателей. На 18.00 местного времени на избирательные участки региона пришли 25 тыс. 557 граждан, что составляет 76,34 процента от зарегистрированных в регионе избирателей.